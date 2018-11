Semaforo in tilt a Robbiate all’incrocio tra la sp56 e la sp54.

Semaforo in tilt a Robbiate sul trafficatissimo incrocio tra la sp56 e la sp54. Attualmente sono al lavoro alcuni tecnici per sistemare le lampade semaforiche. Il traffico è diretto da alcuni agenti della Polizia Locale. Attualmente comunque non si sono verificati grossi incolonnamenti d’auto e il passaggio di mezzi risulta abbastanza scorrevole.