Solo la scorsa settimana i dirigenti dell’a sede lecchese dell’ Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como- Lecco avevano tracciato un bilancio dell’attività compiuta durante lo scorso anno. Una attività che, dati alla mano, aveva permesso di recuperare quasi 3 milioni di euro di contributi non versati e di elevare multe per mezzo milione di euro. Ma non è finita qui perchè proprio in questi giorni gli ispettori sono tornati in campo per nuovi controlli, scoprendo diversi lavoratori in nero.

Scoperti lavoratori in nero nella ristorazione

Il 7 febbraio infatti gli ispettori hanno portato a termine un controllo in un ristorante pizzeria nel comune di Santa Maria Hoè. L’attività che aveva come scopo la verifica delle posizioni lavorative del personale impiegato, nonché la sicurezza sui luoghi di lavoro, ha portato alla scoperta di due lavoratori in nero (un pizzaiolo ed un cuoco) oltre ad un altro paio di camerieri, ora regolarmente assunti, ma con un periodo di lavoro “in nero” (di prova) alle spalle. L’ispezione ha portato ad elevare sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 9.200,00 euro, oltre alla sospensione dell’attività fino alla regolare assunzione del personale privo di contratto. Illeciti penali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro sono stati invece riscontrati in un ristorante a Cesana Brianza il cui titolare ha ricevuto ammende di carattere penale per un totale di 35 mila euro oltre alle relative prescrizioni.

Sospesa l’attività di un distributore di benzina

Ristoranti, pizzerie e non solo visto che gli uomini del dell’Itl hanno provveduto alla sospensione dell’attività di un distributore di benzina, di nuova gestione, a Verderio, per la presenza di un lavoratore “in nero”. Al titolare è stata data una multa da 3800 euro.

Controlli nelle due sedi del corriere espresso Gls

Nella prima mattinata di mercoledì 6 febbraio invece gli uomini dell’Ispettorato, insieme ai militari dei N.I.L. di entrambe, hanno effettuato, in contemporanea, due ispezioni nei depositi GLS di Valmadrera e Brivio. Si tratta del corriere espresso che offre servizi di spedizione nazionali e internazionali. Tutto il personale impegnato, in grande maggioranza trasportatori dipendenti da cooperative, alle quali il colosso della logistica ha appaltato la movimentazione e la consegna a domicilio delle merci, è stato interessato dal controllo. L’esito degli accertamenti verrà comunicato al momento della loro conclusione.