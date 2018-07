Scontro auto moto in via Belvedere a Montevecchia.

Brutto scontro tra un’auto e una Vespa intorno alle 12.30 di oggi. Il sinistro si è verificato in via Belvedere, lungo i tornanti che portano alla chiesa parrocchiale. L’incidente, che ha coinvolto un’Alfa Gt di colore nero e una Vespa bianca, ha reso necessario l’intervento dei sanitari. Sul posto è infatti giunta tempestivamente un’ambulanza, che ha soccorso il motociclista. L’uomo, 31 anni, è stato trasportato all’ospedale Mandic di Merate in codice giallo. Ancora da chiarire le dinamiche del sinistro, che verranno accertate dai Carabinieri della Compagnia di Merate. Sul posto, insieme ai Carabinieri, anche l’agente di Polizia locale di Montevecchia, impegnato a regolamentare il traffico lungo via Belvedere.