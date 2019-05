Scontro auto moto nei pressi dell’ospedale, centauro ricoverato al Mandic.

E’ di un ferito fortunatamente non grave il bilancio dello scontro auto moto verificatosi poco fa in via de Gasperi a Merate. L’incidente è accaduto poco fa all’intersezione con la via Momolo Bonfanti: un’auto condotta da un 49enne è entrata in collisione con una moto guidata da un diciottenne. Sul posto immediati sono sopraggiunti i soccorsi, che hanno trasportato il ragazzo in codice verde al vicino ospedale, e due pattuglie dei carabinieri di Merate che dovranno ora accertare la dinamica del sinistro.