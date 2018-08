Scontro auto moto a Calolziocorte questa mattina pochi minuti dopo le 6:30.

Scontro auto moto a Calolziocorte

Nell’incidente, che si è verificato in corso Europa, è rimasto coinvolto un uomo di 56 anni. Sul posto sono intervenuti in codice giallo i volontari della Croce San Nicolò di Lecco. Dopo le prime cure, il 56enne è stato poi trasportato all’ospedale di Lecco, sempre in codice giallo. Allertati anche la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco.

Malori in strada

Due malori in strada hanno richiesto l’intervento dei soccorritori. La prima persona che ha accusato un malore è stata una signora di 80 anni, che si trovava in via Don Gnocchi a Lierna. Sul posto sono arrivati i volontari del soccorso di Mandello. L’80enne è stata poi trasportata all’ospedale di Lecco in codice verde. La seconda persona che si è sentita male è un uomo di 30. I soccorsi sono arrivati sul posto, sulla SP51 a Barzanò, per soccorrerlo. Il 30enne è stato poi trasportato in codice giallo al Mandic.

Altri due soccorsi

Altre due persone hanno avuto bisogno dei soccorsi, ma fortunatamente nessuna delle due è stata poi portata all’ospedale. A Robbiate, intorno alle 2:45 di stanotte, la Croce Bianca di Merate si è presa cura di un uomo di 35 anni, mentre a Lecco, intorno alle 5, è stata soccorsa dalla Croce Rossa di Lecco sul Lungolario Isonzo.