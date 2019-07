Due bimbi, una femminuccia di un anno e un maschietto di 4, e un adolescente sono stati soccorsi nella serata di ieri per cadute, ferite e scontri di gioco. Fortunatamente nessuno versa in gravi condizioni.

Scontri e cadute: soccorsi due bimbi e un adolescente

La prima richiesta di aiuto è partita da Casatenovo dove i piccolo di 4 anni si è infortunato mentre si trovava i via Verdi. E’ stato soccorso dai volontari di Besana Brianza e trasportato in codice verde al Mandic. Stesso codice e medesima destinazione per una bimba di un anno che è stata soccorsa dai volontari della Croce Bianca di Merate dopo una caduta. E’ successo a La Valletta Brianza, nell’ex comune di Perego In via Statale. E’ stato invece trasportato al Manzoni di Lecco per accertamenti il 14enne che si è ferito durante una partita al Campetto di via Manzoni a Bosisio. Pers soccorrerlo sono intervenuti i volontari della Croce Verde del Paese.