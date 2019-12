Ore d’angoscia, a Cremella, per la scomparsa di una ragazza di 17 anni. Diomande Massogbe, questo il nome della giovane, si sarebbe allontanata dalla casa degli zii nel pomeriggio di ieri, domenica 8 dicembre.

Scomparsa a Cremella

L’allarme è stato lanciato nella serata di ieri, quando i parenti, non vedendola rincasare, ne hanno denunciato la scomparsa. La ragazza è alta 150 cm, capelli neri e lunghi, corporatura robusta. Non parla italiano e non ha con sé cellulare. Chiunque possa fornire utili contributi alla ricerca, è invitato a segnalarli direttamente al Comando Stazione Carabinieri di Cremella.