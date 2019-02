Pauroso incidente nella serata di oggi, martedì 13 febbraio a Lomagna lungo la Strada Provinciale 342 dir. Tre le persone coinvolte, tre ragazzi giovanissimi di 18, 25 e 26 anni.

Schianto tra tre auto sulla provinciale

Il sinistro è avvenuto intorno alle 20.30 all’altezza del distributore di benzina a poche centinaia di metri dal confine con Carnate. Ancora da ricostruire con esattezza la dinamica ma secondo le prime testimonianze raccolte sul posto sembra che due auto, una Mito rossa ed una Hyundai si siano scontrate con violenza incredibile.

La parte anteriore del primo mezzo è andata praticamente completamente distrutta mentre la Hyundai è addirittura uscita fuori strada e poi ha finito la sua folle corsa ribaltandosi in un fosso. Non solo ma nel sinistro è rimasta coinvolta anche una terza auto, una Cinquecento. Toccherà agli agenti di polizia intervenuti sul posto per compiere i rilievi ricostruire con precisione cosa sia avvenuto e individuare eventuali responsabilità.

I soccorsi

Subito gli automobilisti in transito hanno chiesto aiuto mettendo in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti pompieri e sanitari. La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto, inizialmente in codice rosso, l’auto medica con a bordo gli uomini del 118 e una ambulanza dei soccorritori di Vimercate. Come detto nessuno dei tre ha riportato traumi tali da far temere per la vita anche se le condizioni di uno dei ragazzi sono apparse serie. I sanitari hanno proseguito le operazioni di soccorso in cidoce giallo.

Traffico in tilt

Le operazioni di cura dei tre ragazzi coinvolti e quelle di messa in sicurezza dell’arteria hanno provocato code e rallentamenti in entrambe le direzioni.