Schianto tra auto in via per Cornate a Verderio poco dopo le 12 di oggi, sabato 9 novembre. L’incidente ha coinvolto due vetture, a bordo delle quali viaggiavano i due conducenti, un ragazzo di 23 anni e una donna di 51.

Schianto tra due auto

Stando alle prime ricostruzioni sembrerebbe che le due auto siano state coinvolte in un violentissimo frontale. Una Mercedes Classe A, guidata da un 23enne che procedeva in direzione Cornate, e una Toyota Yaris Hybrid, guidata da una donna di 51 anni in transito verso Verderio Superiore, si sarebbero scontrate con una tale forza da fare uscire di strada le due vetture. La Yaris è infatti finita nel prato adiacente alla carreggiata, mentre la Mercedes è salita sul marciapiede, fermandosi poco lontano dal cancello di un’abitazione. Sul posto sono immediatamente intervenuti la Polstrada di Lecco, la Polizia locale di Verderio e i Vigili del Fuoco di Merate, insieme ad un’ambulanza della Croce Bianca di Merate e ad una dei Volontari di Cornate. Fortutamente le condizioni delle due persone coinvolte non si sono rivelate gravi. I mezzi di soccorso, giunti sul posto in codice rosso, hanno trasportato i feriti in ospedale in codice giallo. Il giovane è stato condotto a Merate, mentre la 51enne è stata portata a Lecco. Per permettere i rilievi del caso la strada è momentaneamente chiusa al traffico.