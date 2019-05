Brutto incidente questa mattina a Merate dove una moto si è schiantata contro un camion. Il sinistro è avvenuto in via ai Campi, all’altezza dell’incrocio con via delle Industrie, poco lontano dalla sede della Croce Bianca di Merate.

Schianto moto contro camion

Secondo una prima ricostruzione un giovane centauro di 21 anni, che si trovava a bordo della propria moto MV Agusta modello F3 stava viaggiando lungo via ai Campi provenendo da via Bergamo quando si è scontrato con violenza contro un camion. Il mezzo pesante proveniva da via delle Industrie.

I soccorsi

L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i volontari della Croce Bianca di Merate sull’ambulanza e i medici del 118 sull’auto medica. In via ai Campi sono arrivati anche gli agenti del comando di Polizia Municipale. Il giovane è stato stabilizzato sul posto prima di essere trasportato in ospedale in codice giallo. Le sue condizioni sono serie ma fortunatamente non critiche.