Paura nel promo pomeriggio di oggi, lunedì 1 dicembre 2019 a Imbersago. A causa di uno schianto frontale davanti a Villa Moratti tre persone sono rimaste ferite e le operazioni di soccorso e cura dei coinvolti e di messa in sicurezza della zona hanno reso necessaria la temporanea chiusura della strada, ovvero via Moratti.

Schianto frontale davanti a Villa Moratti: tre feriti, strada chiusa

L’incidente è avvenuto intorno alle 14 nei pressi del famigerato curvone poco distante dalla storica dimora della famiglia Moratti, due auto, una Toyota e una jeep che viaggiavano in direzioni opposte si sono scontrate frontalmente. Al vaglio delle forze dell’ordine l’esatta dinamica del sinistro e sono in corso le indagini per individuare eventuali responsabilità. Quel che è certo è che l’impatto tra i due mezzi è stato estremamente violento.

Tre le persone rimaste ferite e tra loro anche due anziani di 79 e 83 anni. Sul posto la la centrale operativa dell’Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza ha dirottato l’auto medica con a gli uomini del 118 e tre ambulanze con a bordo i volontari di Calusco, Cornate e Olgiate. Non solo ma a Imbersago si sono diretti a sirene spiegate anche i Vigili del Fuoco. Fortunatamente nessuno dei feriti versa i gravi condizioni. Pesati invece le ripercussioni sulla viabilità a causa della chiusura temporanea della stada.