Brutto incidente all’alba di oggi, lunedì 15 luglio 2019 a Sirtori: un ragazzo di 26 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale in condizioni serie dopo essere stato estratto dalle lamiere contorte della sua auto dopo uno schianto frontale tra la sua vettura e un mezzo pesante.

Schianto frontale a Sirtori

Tutto è successo intorno alle 5 di stamattina lungo la Strada provinciale 342 che a Sirtori rende il nome di via Como, poco lontano da Bevera. Ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto l’esatta dinamica del sinistro: quel che è certo è che l’auto e il camion si sono scontrati con violenza tanto che l’auto si è accartocciata. Per liberare il 26enne che si trovava all’interno dell’abitacolo sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Merate.

I soccorsi

Una volta fuori dall’auto il giovane è stato affidato alle cure dei sanitari che erano arrivati sul posto a sirene spiegate con il codice rosso di massima gravità. Dopo le prime cure prestate sul posto dagli uomini del 118 e dai volontari della Croce Bianca di Merate, il quadro clinico del 26enne è apparso meno grave. Come detto è stato trasportato all’ospedale Mandic di Merate in codice giallo quini in condizioni serie, ma fortunatamente non in pericolo di vita.