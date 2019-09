Terribile incidente intorno a mezzogiorno di oggi, domenica 15 settembre 2019 a Verderio. Un centauro è rimasto ferito in maniera purtroppo estremamente grave in uno schianto auto moto. L’uomo, che nell’impatto ha riportato un importante trauma addominale, è stato trasportato con il codice rosso di massima gravità all’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate.

Schianto auto moto: centauro gravissimo in ospedale

L’incidente è avvenuto lungo la Strada Provinciale 55: l’auto, una Seat Leon condotta da un giovane di Cornate e la motocicletta Ducati stavano procedendo entrambe nella stessa direzione, ovvero da Cornate verso Verderio, sul lungo rettilineo. Secondo una prima ricostruzione, giunto all’altezza dell’incrocio con via Brugarola, l’uomo al volante della Seat ha impostato la manovra per svoltare e in quel momento è stato urtato con violenza dalla due ruote. Toccherà in ogni caso ai Carabinieri di Merate intervenuti sul posto ricostruire con esattezza la dinamica.

Devastante l’impatto e terribile la caduta. Il motociclista è rimasto gravemente ferito. Intorno alle 12.10 si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Ingente lo spiegamento di mezzi: a Verderio si sino precipitati gli uomini del 118 e i volontari della Croce Bianca di Merate. Non solo ma è stato fatto alzare in volo anche l’elisoccorso. L’uomo è stato stabilizzato sul posto per poi essere trasportato in ospedale in codice rosso.