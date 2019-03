Schianto auto moto all’alba di oggi, mercoledì 20 marzo 2019, a Cernusco Lombardone. L’incidente è avvenuto una manciata di minuti prima delle 6 lungo via Spluga.

Schianto auto moto

La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine ma quel che è certo è che l’impatto tra la due e la quattro ruote è stato molto violento tanto che i soccorso sono subito intervenuti sul posto con il codice rosso di massima gravità. A Cernusco è stata dirottata l’auto medica con a bordo gli uomini del 118 e l’ambulanza con i volontari della Croce Bianca di Merate. Ad avere la peggio nell’impatto è stato un 39enne che dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito in codice giallo, quindi in condizioni serie ma non i pericolo di vita, all’ospedale Mandic di Merate

Traffico rallentato

Le operazioni di soccorso hanno necessariamente rallentato il traffico creando code. Al momento la circolazione non è ancora tornata alla normalità.