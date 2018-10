Schianto all’alba di oggi, martedì 2 ottobre, lungo la provinciale 342. L’incidente è avvenuto a Brivio intorno alle 6.30.

Schianto a Beverate

Due le persone rimaste coinvolte nell’incidente avvenuto questa mattina presto a Beverate di Brivio. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto ma quel che è certo è che l’impatto tra i due mezzi è stato davvero violento tanto che sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco di Lecco. Non solo ma sul posto sono arrivati anche i sanitari per prendersi cura delle due persone coinvolte: si tratta di due uomini di 45 e 75 anni. A Brivio sono arrivati gli uomini del 118 sull’auto medica e i volontari della Croce Bianca di Merate. I feriti hanno riportato traumi seri ma non sono fortunatamente in condizioni critiche.