Schianto alla Madonna del Bosco: motociclista gravissimo. Dramma nella serata di oggi, venerdì 26 aprile 2019 a Imbersago. Ai piedi del famoso santuario una moto modello enduro stradale e una Fiat Panda si sono scontrate con violenza inaudita. Il motociclista in sella a un Honda Dominator, nell’impatto, ha riportato traumi purtroppo estremamente seri.

Schianto alla Madonna del Bosco

La dinamica è al vaglio dei Carabinieri intervenuti a Imbersago ma secondo le prime testimonianze raccolte sul posto sembra che la Panda, proveniente da Imbersago e diretta verso Brivio si sia fermata per svoltare a sinistra all’altezza di via Molera.

Proprio in quell’istante, dall’opposta direzione è sopraggiunta la due ruote. Inevitabile l’impatto tra i due mezzi. Il centauro ha probabilmente anche tentato di sterzare ma è andato a sbattere contro il muro della scalinata santa del Santuario della Madonna del Bosco. Quindi è stato sbalzato per una decina di metri cadendo poi rovinosamente sull’asfalto.

I soccorsi

Subito gli avventori del vicino bar, dopo aver sentito il botto, si sono precipitati in strada e hanno visto l’uomo a terra. A quel punto è stata messa in moto la macchina dei soccorsi. La Centrale Operativa dell’Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza ha dirottato sul posto una ambulanza e un’auto medica con a bordo gli uomini del 118. Non solo ma nel tentativo di salvare la vita all’uomo è stato fatto alzare in volo anche l’elicottero dell’ospedale Sant’Anna di Como.

Motociclista gravissimo

Purtroppo le ferite riportate dal motociclista sono apparse immediatamente estremamente gravi tanto che i medici lo hanno a lungo rianimato sul posto. Una volta stabilizzato il ferito è stato caricato sull’ambulanza che lo ha portato fino all’elicottero per poi essere trasportato con il codice rosso di massima gravità in ospedale a Lecco.