Schianto in via Matteotti a Merate. E’ avvenuto questa mattina intorno a mezzogiorno. Coinvolti un anziano e una donna, ma fortunatamente nessuno ha riportato gravi ferite.

Schianto a Merate

L’incidente è avvenuto questa mattina intorno a mezzogiorno in via Matteotti. Stando alle ricostruzioni dei presenti durante l’impatto, l’uomo, a bordo di una Fiat Panda, uscendo dallo stop della Brico, anziché immettersi nella rotonda l’ha attraversata andandosi a schiantare contro il muretto che delimita il marciapiede dalla parte opposta. L’auto si sarebbe schiantata contro una Yaris condotta da una donna, che proveniva dalla parte opposta.

Intervengono i soccorsi

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi: Vigili del Fuoco di Merate, la Croce Bianca e i Carabinieri della vicina caserma. Fortunatamente, le persone coinvolte, l’anziano e la donna rimasta incastrata nel veicolo, sembrano non aver riportato gravi ferite. Ma soprattutto, la Fiat Panda guidata dall’anziano, uscendo di strada, non ha miracolosamente travolto nessun pedone. La via, infatti, è molto frequentata vista l’esistenza di numerosi punti di interesse: la pista di atletica, la piscina, il Brico e il supermercato.