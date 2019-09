Paura nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 settembre 2019, per un’auto che è uscita di strada ed è andata a schiantarsi contro due vetture ferme. Si tratta di due automobili della concessionaria Nissan di Osnago che si affaccia lungo la Strada Provinciale 342 dir. Alla guida dell’auto che ha provocato il botto una donna di 65 anni che fortunatamente non è in gravi condizioni.

Sbanda e si schianta contro due auto di una concessionaria

L’incidente è avvenuto intorno alle 15.30. Forse un colpo di sonno o una distrazione: saranno i Carabinieri ricostruire esattamente cosa sia successo. Quel che è certo è che la donna, che viaggiava sulla Sp in direzione Cernusco, ha perso il controllo della sua Toyota Yaris Hybrid ed è uscita dalla carreggiata finendo la sua corsa contro le due Nissan ferme. Violentissimo l’impatto, tanto che tutti gli airbag dell’utilitaria sono esplosi simultaneamente.

Inizialmente si è temuto il peggio per le sorti della 65enne. Sul posto, con il codice rosso di massima gravità, sono intervenuti i volontari della Croce Bianca di Merate e i medici del 118 sull’auto medica. Con loro anche i Vigili del Fuoco.

Fortunatamente come detto, al di là di un enorme spavento e di diverse contusioni, la donna non ha riportato gravi ferite ed è stata condotta in ospedale in codice verde per accertamenti. Decisamente ingenti invece i danni alle tre auto.