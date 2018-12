Il questore di Milano Marcello Cardona ha lanciato la proposta di promuovere, per merito straordinario, il poliziotto che, nonostante si trovasse fuori servizio, ha difeso, venerdì mattina, il passeggero di un treno aggredito da cinque persone. L’increscioso episodio è avvenuto su un convoglio della linea Paderno – Milano.

Pendolare aggredito sulla linea Paderno – Milano

Danilo Bignone, questo il nome dell’agente in forza al commissariato di Monza, ha infatti ha salvato dagli assalitori un uomo di 50 anni che è stato aggredito solo per aver rimproverato cinque ragazzi che, fregandosene del fatto che il treno era super affollato, dormivano beatamente sul sedili occupando più posti. I giovani invece che scusarsi hanno Malmenato il malcapitato che ha riportato la frattura dell’orbita oculare sinistra con una prognosi di 25 giorni. E sarebbe andata pure peggio se non fosse intervenuto in sua difesa l’agente Bignone. Tre dei cinque giovani, tutti italiani: P.D. 18enne residente a Torino, A.A.E.F. 23enne residente a Lesmo e T.A. 25enne residente a Brugherio, sono stati tratti in arresto.

In campo anche il Governatore Fontana

Il primo a congratularsi con il numero uno della Polizia Milanese per l’idea è stato il Governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana: “Congratulazioni al questore di Milano che ha lanciato questa iniziativa. Il coraggio dell’agente ha consentito che tre di loro fossero arrestate e due indagate, ma soprattutto a impedire che la vittima subisse conseguenze ancora più gravi”

Eroi del quotidiano

“Questi sono i nostri eroi,” ha aggiunto Fontana “che ogni giorno mettono a rischio la loro vita per tutti i cittadini. È giusto riconoscere e promuovere il loro lavoro. Mi unisco anch’io a nome di Regione Lombardia alla richiesta fatta al capo della polizia, Franco Gabrielli, che sicuramente non potrà che accettarla”.