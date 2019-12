Continua il nostro viaggio alla scoperta delle notizie più lette su giornaledilecco.it nel corso di questo 2019.

Notizie più lette: 16esima posizione

Giovane trovato morto in casa: un paese sconvolto dal lutto. Strazio lo scorso 30 ottobre per la la morte di Angelo, trovato morto in casa a Olgiate Molgora a soli 26 anni. Angoscia e dolore a Olgiate Molgora per la prematura scomparsa di Angelo Lottermoser, il giovane trovato senza vita dal padre che, non avendo più notizie del figlio si è recato nella sua abitazione di via Aldo Moro e ha fatto la più terribile delle scoperte. Con tutta probabilità il 26enne è deceduto nel pomeriggio di martedì e sarà l’autopsia a chiarire le cause della tragedia e a stabilire se il cuore del 26enne abbia cessato di battere a causa di una patologia cronica che lo affliggeva.

15esima posizione

Confermata la chiusura della Statale 36 da lunedì a giovedì ECCO I PERCORSI ALTERNATIVI. Grande attenzione a maggio per la chiusura della Super che si è resa necessaria per l operazione di montaggio del Ponte di Annone. L’importante arteria è stata off limits dalle 21 di lunedì 27 maggio alle ore 6 di giovedì 30 maggio.

14esima posizione

Terza notte di disastri per il maltempo: strade chiuse per frane e allagamenti. Esondato il Bevera. FOTO E VIDEO . Una terribile ondata di maltempo si è abbattuta sulla nostra provincia, con particolare virunelza nel Meratese, lo scorso 22 agosto. Enormi i danni e i disagi.

Allerta meteo: il codice sale ad arancione

Bomba d’acqua e tempesta sul Lecchese FOTO

Raffiche di vento e pioggia sferzante: notte da incubo nel Lecchese FOTO E VIDEO

Maltempo: all’allerta per temporali forti si aggiunge anche quella idrogeologica. Stanotte danni e disagi per le bombe d’acqua FOTO

Nubifragio Oggionese: emergenza rientrata, strade riaperte

13 e 12 esima posizione

Allarme rientrato a Dervio: gli sfollati possono tornare a casa FOTO E VIDEO. Maltempo anche al numero 13 della classifica delle notizie più lette su giornaledilecco.it in questo 2019. L’emergenza dello scorso 12 giugno, con l’alluvione che ha devastato la Valsassina e la zona dell’altro Lago ha tenuto tutti con il fiato sospeso soprattutto a Dervio, dove si temeva la tracimazione dell’invaso Enel di Pagnona.

