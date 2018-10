Uno è stato trasportato all’ospedale di Merate. L’altro a quello di Vimercate. Stiamo parlando due due uomini rimasti feriti in una rissa in piazza ieri sera a Cernusco Lombardone.

Rissa in piazza

Botte da orbi in piazza Mazzini: tutto è successo poco prima delle 20.30. A riportare diversi traumi a seguito della colluttazione in particolare sono stati un 36enne e un 52enne. Per soccorrerli sono intervenute sul posto, inizialmente in codice giallo, due ambulanze, quella dei volontari della Croce Rossa di Olgiate e quella con a bordo i volontari della Croce Bianca di Merate. Dopo le prime cUre sul post entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale in codice verde

Malori

Sempre ieri sera ambulanza sul Lungolago a Lecco per una ragazza 24 anni che è stata colta da un malore. Soccorsa dai volontari dell cri di Lecco è stata poi trasportata al Manzoni in codice verde per accertamenti. Stesso codice e stessa destinazione per la donna di 48 anni che stamattina all’alba si è sentita male in via Ettore Monti a Galbiate.