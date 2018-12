Rapina con coltello nella frazione di Mondonico di Olgiate Molgora. Il fatto è accaduto nella serata di mercoledì scorso, la vittima è la moglie di un artista di origini irlandesi.

Rapina a Olgiate Molgora

Stando alla ricostruzione dei fatti, sembra che la donna fosse in casa da sola quando alcuni banditi armati sono entrati nella sua abitazione, nella piccola frazione di Mondonico, a Olgiate Molgora. I rapinatori le hanno puntato un coltello alla gola e l’hanno tenuta in ostaggio per circa un’ora. Il tempo necessario per passare al setaccio tutta la casa alla ricerca di oggetti preziosi e denaro da rubare. Una sera di paura per la donna, che non ha potuto fare altro che chiamare i Carabinieri, i quali si sono subito messi alla caccia dei banditi. Sui quali sembrano esserci pochi elementi utili per ricostruirne l’identità.