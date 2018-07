Drammatico episodio questo pomeriggio a Osnago. Dove un ragazzo è precipitato dal cavalcavia nei pressi della ferrovia. Grande la preoccupazione per le sue condizioni di salute, apparse molto serie. Intervento tempestivo di ambulanza ed automedica per prestare i primi soccorsi. Sul posto anche i carabinieri di Merate per effettuare i rilievi del caso e raccogliere eventuali testimonianze.

Ragazzo precipita a Osnago

Nel primo pomeriggio, intorno alle 15 circa, un ragazzo è precipitato dal cavalcavia di via Copernico a Osnago. Si tratterebbe di un diciottenne. Un volo di circa 7 metri che ha subito destato preoccupazioni per le condizioni del giovane. Che è stato prontamente trasportato in ospedale, pare in condizioni critiche. La circolazione ferroviaria lungo la tratta è interrotta.