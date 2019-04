Paura nella serata di ieri per un ragazzino investito sulla Provinciale 342 dir. L’incidente è avvenuto intorno alle 20.30 a Merate.

Ragazzino investito sulla Provinciale

Il giovanissimo di soli 16 anni stava attraversando all’altezza delle strisce che si trovano subito dopo la rotonda del Ceppo quando è stato investito da un’auto. Subito è scattato l’allarme. Sul posto son intervenuti i volontari dell Croce Rossa di Olgiate e i medici del 118 a bordo dell’auto medica. Il minorenne è stato soccorso sul posto e quindi trasportato in condizioni serie, ma fortunatamente non critiche, al vicino ospedale Mandic di Merate.

Malore sul sagrato

diversi poi gli interventi compiuti nella serata di ieri dai sanitari. Due ultrasettantenni sono stati soccorsi a Introbio e Mandello per due malori. La prima, una donna di 76 anni, si è sentita male sul sagrato della chiesa parrocchiale. In entrambi i casi i pazienti sono stati trasportati in ospedale in codice verde.