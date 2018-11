Ragazzino investito lungo la Provinciale 56 ad Arlate di Calco. E’ accaduto questa mattina poco dopo le 7.30. Il 17enne, in motorino, è stato trasportato in ospedale.

Ragazzino investito ad Arlate

La dinamica dell’incidente, avvenuto lungo la Provinciale 56 ad Arlate di Calco davanti al bar Barlà questa mattina alle 7.39, è ancora in fase di chiarimento. Quel che è certo che è un ragazzino di 17 anni in sella al suo motorino è finito a terra con violenza dopo l’incidente con un’Alfa Romeo, il cui occupante non ha subito lesioni nonostante il danno alla parte anteriore destra del veicolo. Sul posto, per prestare soccorso al giovane, un’ambulanza della Croce Bianca di Merate. Il 17enne è stato trasportato in ospedale in codice giallo, dunque con ferite serie ma non drammatiche.