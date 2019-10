Ragazzino accoltellato per un debito non saldato. E’ accaduto a Robbiate, la vittima è un giovane di 16 anni.

L’episodio è accaduto a Robbiate, nei pressi delle scuole elementari. Stando alla ricostruzione dei fatti, il giovane di 16 anni di età sarebbe stato raggiunto da due coetanei: tra i tre sarebbe nata una discussione animata per questioni di soldi. Discussione che è degenerata in una lite, durante la quale è spuntato un coltello. Uno dei due coetanei ha prima minacciato e quindi accoltellato alla coscia sinistra il sedicenne, che è stato trasportato in ospedale. Le lesioni fortunatamente non sono gravi. Sull’episodio indagano i Carabinieri.