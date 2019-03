Una ragazzina ubriaca portata in ospedale e un incidente stradale. Sono questi i principali interventi dei mezzi di soccorso avvenuti durante la notte in provincia di Lecco.

Ragazzina ubriaca a Osnago

Poco dopo la una di questa notte un’autoambulanza della Croce Bianca è dovuta intervenire in via Statale a Osnago per prestare soccorso a una ragazzina di 16 anni che aveva abusato di alcol. Intossicata, la giovanissima è stata trasportata in condizioni serie (codice giallo) all’ospedale di Merate. Del fatto sono stati informati anche i Carabinieri.

Incidente a Molteno

Poco prima delle 4 di questa mattina invece è avvenuto un grosso incidente a Molteno. Un’automobilista in transito lungo la Provinciale 52 ha perso il controllo della sua vettura ed è uscito di strada. Ignota la dinamica, sul posto un’autoambulanza e i Carabinieri della compagnia di Merate. Il ferito non è stato però trasportato.