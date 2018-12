Ha solo 14 anni la ragazzina che è finita in ospedale ieri sera ber aver bevuto troppo alcol. La giovanissima è stata trasportata per accertamenti all’ospedale di Merate.

14enne sta male per il troppo alcol

La richiesta di aiuto ai sanitari è scattata poco dopo le 23 da un locale che si affaccia su via Statale a Osnago. Sul posto, inizialmente in codice giallo, sono intervenuti i volontari della Croce Bianca di Merate. Dopo le prime cure la 14enne, che presentava i sintomi di una intossicazione etilica, è stata trasportata al vicino Mandic in codice verde. In merito alla vicenda sono stati allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Merate.

Malore in statale 36

Intervento dei sanitari questa botte anche lungo la Statale 36 nel tratto tra Suello e Annone dove un uomo di 42 anni si è sentito male. Sul posto, poco dopo mezzanotte, sono arrivati i volontari della Croce Verde di Bosisio che hanno accompagnato l’uomo al Manzoni di Lecco per accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi.