Afa e caldo che in questi attanagliano territorio ci hanno sicuramente mezzo lo zampino o, quantomeno, hanno aggravato situazioni già delicate. Quel che è certo è che ieri e stanotte i sanitari sono intervenuti per soccorrere molte persone colte da malore. Tra queste anche una bimba di soli 8 anni.

Raffica di malori: in ospedale anche una bimba di 8 anni

La piccola si trovava a Sueglio, in via Sciabume quando si è sentita male. Sul posto, intorno alle 21, la centrale operativa dell’Agenzia Regionale di Emergenza ha inviato gli uomini del 118 e i volontari del Soccorso di Bellano. La bimba è stata stabilizzata sul posto e poi trasportata in ospedale a Lecco. Fortunatamente le sue condizioni no dovrebbero destare preoccupazione.

Sempre nella serata di ieri una giovane donna di 27 anni si è accasciata sul lavoro, in un capannone di Brivio, in via Airuno. Inizialmente si è temuto il peggio, ma dopo le tempestive cure prestate dai volontari della Croce Bianca di Merate, la situazione è apparsa meno grave. La giovane è stata comunque trasferita al Mandic per accertamenti.

Sanitari mobilitati anche questa notte per un uomo di 51 anni che si è sentito male in piazza Verdi a Bellano. Anche in questo caso, fortunatamente, il malore non si si è rivelato grave e l’uomo è stato trasportato in codice verde al Manzoni.