Un uomo di 42 anni è stato accoltellato poco dopo le 21 in via de Gasperi a Merate a un centinaio di metri dal semaforo di Novate.

Quarantaduenne accoltellato fuori casa da due individui

Un artigiano è stato accoltellato al fianco questa sera poco dopo le 21 davanti all’ingresso di casa sua in via De Gasperi. Ad aggredirlo due individui che poi sono fuggiti a bordo di una utilitaria. Immediatamente soccorso dai familiari, è stato poi trasferito in ospedale a Merate in ambulanza.

Non è in pericolo di vita

In un primo tempo le sue condizioni sono apparse gravi, tanto da consigliare l’intervento dell’elicottero per un eventuale trasferimento in un ospedale più attrezzato. Ma per fortuna, dopo i primi accertamenti, i medici hanno accertato che la ferita inferta al costato non aveva causato lesioni gravi.

Sull’episodio indagano i carabinieri

Stando ai primi accertamenti la vittima pare conoscesse i suoi aggressori. Sulle circostanze del grave fatto di sangue stanno indagando i carabinieri della compagnia di Merate che avrebbero già identificato gli autori dell’accoltellamento.