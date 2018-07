Quad si imbarca al curvone di Imbersago, uomo di 42 anni trovato riverso a terra a una cinquantina di metri di distanza dal mezzo. L’allarme lanciato da un’automobilista di passaggio.

Quad si ribalta, il conducente soccorso da un’automobilista di passaggio

Il quad sul quale viaggiava si è imbarcato verosimilmente per la velocità eccessiva sul curvone di Imbersago. E’ successo poco fa sulla Sp56 in direzione di Arlate. L’incidente non ha avuto testimoni. Il centauro di 42 anni è stato trovato riverso a terra da un’automobilista di passaggio che ha allertato i soccorsi. Sul posto si è portata un’autoambulanza e l’automedica della Croce Bianca. Trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Merate, l’uomo pare non pare in pericolo di vita. Il quad, che si è fermato a una cinquantina di metri di distanza dal punto in cui il centauro è caduto, è stato spostato a lato della carreggiata per non ostacolare la circolazione stradale.