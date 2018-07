L’incendio causato con ogni probabilità da un corto circuito all’interno dell’autolavaggio situato sul piazzale del centro commerciale.

L’incendio ha scatenato dense colonne di fumo

Ha provocato dense colonne di fumo il principio di incendio che ieri sera, domenica, si è sprigionato all’interno dell’autolavaggio dell’Auchan, in via Bergamo a Merate. Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco del vicino distaccamento, intervenuti sul posto con tre mezzi. In poco tempo i pompieri hanno messo in sicurezza la zona e domato il principio di incendio. A scatenare le fiamme con ogni probabilità un corto circuito causato dal blocco di uno dei rulli dell’autolavaggio.