AGGIORNAMENTO DELLE 17 la fuga di gas avvenuta a Brivio sta creando il caos in tutta la zona con pesanti ripercussioni sulla viabilità su entrambe le sponde del fiume Adda. Si registrano pesanti code anche nella Bergamasca a Cisano e Pontida. Intanto purtroppo sembra che la sia situazione non possa essere risolta in tempi brevi. Gli operai sono al lavoro per creare un bypass sulla tubatura. Si stima che l’intervento durerà almeno 8 ore.

Chiusa in entrambi i sensi di marcia la Statale a Brivio per una pericolosa fuga di gas.

Fuga di gas, traffico bloccato e code interminabili

E’ stato chiuso in questi minuti al traffico un tratto di 500 m di strada Statale a causa di una grossa fuga di gas. All’origine della fuga, la rottura di un tubo causato dai lavori in corso sul marciapiede nei pressi della stazione dei carabinieri di Brivio. In pochissimo tempo, il fortissimo odore di gas si è diffuso in tutta la zona. Sul posto sono giunti immediatamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Merate che hanno fatto evacuare l’oratorio, la casa di riposo e la stazione dei Carabinieri. A causa dell’improvvisa chiusura della Statale il traffico è andato in tilt. E lunghe code di auto e mezzi pesanti si sono formate in entrambe le direzioni di marcia, soprattutto in via Como e via Dante Alighieri.