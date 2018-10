Pensionato morto nei boschi di Mondonico, frazione di Olgiate Molgora. L’uomo, classe 1945, è stato colto da un malore improvviso mentre era alla ricerca di castagne.

Pensionato morto in seguito a un malore

Un anziano, classe 1945, è stato trovato morto nei boschi di Mondonico, frazione di Olgiate Molgora. L’uomo, residente a Masate in provincia di Milano, si era addentrato nel verde alla ricerca di castagne, in una zona che conosceva bene. A trovarlo, già privo di vita, una donna che passeggiava con il cane e che insieme a un residente della zona ha dato l’allarme. Sul posto si è rapidamente portata un’automedica, subito seguita dai Carabinieri della Compagnia di Merate, dai Vigili del Fuoco e dalla Polizia locale di Olgiate. Per il 73enne non c’è stato però nulla da fare.