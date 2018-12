Grave incidente stradale questa notte a Robbiate con un pedone investito. Il sinistro è avvenuto intorno a mezzanotte.

Pedone investito

Vittima dell’investimento un uomo di 51 anni. Ancora al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica. L’allarme è partito da in viale Monte Robbio. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Bianca di Merate che hanno prestato le prime tempestive cure all’uomo. Una volta stabilizzato è stato portato all’ospedale Mandic di Merate in codice giallo. Le sue condizioni, seppure serie, non sono fortunatamente critiche. In merito alla vicenda sono stati allertati i Carabinieri.

Il tragico investimento di lunedì

L’incidente di stanotte arriva a solo pochi giorno da un altri terribile investimento avvenuto sempre nel Meratese. Lunedì sera infatti a Cernusco Lombardone Clementina Sangiovanni, 74 anni, è stata travolta mentre attraversava la strada a pochi passi dalla sua abitazione. Nonostante i tentativi disperati dei medici di salvarla la donna è morta poco dopo l’arrivo in ospedale.