Paura sulla Provinciale: auto esce di strada e si schianta contro una casa. Il terribile incidente è avvenuto a Calco in un punto ormai “famigerato”, il curvone sulla salita che da Olgiate porta al centro del paese e precisamente all’altezza della deviazione per la frazione di Arlate.

Auto esce di strada e si schianta contro una casa

Ancora al vaglio dei Carabinieri intervenuti sul posto l’esatta dinamica del sinistro che ha visto coinvolti più mezzi. Quel che è certo è che una utilitaria è uscita di strada andandosi a schiantare sul muro della casa situata sulla curva. Poco dopo le 10 è scattata la richiesta di intervento per i soccorritori. Due le persone coinvolte nell’incidente. Sul posto la centrale operativa dell’agenzia regionale di emergenza e urgenza ha inviato l’ambulanza con i volontari della Croce San Nicolò di Lecco. Non solo ma in volo si è alzato anche l’elicottero dell’ospedale di Bergamo. L’equipe medica sbarcata dall’elicottero è stata poi accompagnata sul luogo dell’incidente dai Vigili del Fuoco.

I sanitari sono intervenuti in un primo momento in codice rosso. Sembra però, fortunatamente, che nessuno dei coinvolti sia in pericolo di vita. Uno dei due feriti è stato infatti trasportato al Manzoni in codice giallo.

Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’arteria hanno causato forti rallentamenti del traffico con lunghe code sia in direzione Lecco che in direzione Merate. Solo in questi minuti la circolazione sta tornando alla normalità.

Un punto “maledetto”

Tanti, come detto, gli incidenti che si sono verificati sul curvone maledetto, ecco solo quelli più recenti

