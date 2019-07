Paura per un’auto ribaltata sulla Provinciale. L’incidente è avvenuto poco prima delle 16 in via San Vigilio ovvero lungo la Provinciale 342 Como – Bergamo, tra Calco e Olgiate Molgora.

Auto ribaltata sulla Provinciale a Calco

Al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Merate che sono giunti a Calco l’esatta dinamica del sinistro, ma secondo una prima ricostruzione sembra che una Golf stesse uscendo da via Garibaldi per immettersi sulla Sp proprio nel momento in cui una Yaris stava transitando. L’uomo al volante di quest’ultima, un 82enne, nel tentativo di evitare l’impatto con la Golf, ha sterzato con forza. L’auto ha centrato il marciapiede e si è capovolta.

I soccorsi

Sul posto si sono precipitati gli uomini delle forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco (che per altro erano impegnati in un principio di incendio in un appartamento a Paderno, in via Pozzoni) e i sanitari. A Calco infatti, inizialmente con il codice rosso di massima gravità, sono intervenuti gli uomini del 118 sull’auto medica e i volontari della Croce Bianca di Merate e della Croce Verde di Bosisio Parini. I sanitari si sono presi cura di due uomini: un 40enne e appunto l’82enne. Fortunatamente nessuno ha riportato gravi ferite.