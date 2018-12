Paura all’amba di oggi per un’auto fuori strada. E’ successo a Verderio pochi minuti prima delle 6.

Auto fuori strada sulla Provinciale 56

Ancora da chiarire la dinamica del sinistro che è avvenuto lungo la Provinciale 56, Quel che è certo è che un veicolo è uscito dalla carreggiata facendo temere il peggio ai passanti che hanno messo in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e Forze dell’ordine. Non solo ma a Verderio in codice rosso e a sirene spiegate si sono precipitati anche gli uomini del 118 a bordo dell’auto medica e i volontari sull’ambulanza . Due le persone coinvolte nell’incidente, due uomini di 55 anni. Fortunatamente nessuno ha riportato gravi ferite: uno solo è stato portato al Mandic di Merate per accertamenti in codice verde.