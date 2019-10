Attimi di apprensione intorno all’una di oggi, venerdì 25 ottobre 2019, a Brivio per una anziana colta da malore.

Paura per una anziana colta da malore

La donna di 83 anni si sarebbe sentita male in via Santa Margherita, nei pressi di un salone da parrucchiere. Inizialmente si è temuto il peggio tanto che i soccorritori sono giunti sul posto con il codice rosso di massima gravità. Nella frazione briviese di Beverate infatti son giunti gli uomini del 118 sull’auto medica e i volontari del soccorso di Cisano.

La donna è stata stabilizzata sul posto prima di essere caricata sull’ambulanza per essere trasferita in ospedale per gli accertamenti del caso. Fortunatamente, nonostante il grande spavento, la pensionata non verserebbe in gravi condizioni.