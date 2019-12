Vigili del Fuoco di Merate al lavoro nella mattinata di oggi, lunedì 2 dicembre 2019, per un principio di incendio in una palazzina. E’ accaduto a Olgiate Molgora, in via Roma.

Incendio in una palazzina

Al vaglio dei pompieri che sono intervenuti sul posto anche con una autoscala l”origine delle fiamme, ma secondo le prime informazioni non è escluso che tutto possa essere partito dal malfunzionamento di una stufa a legna situata nel sottotetto dello stabile.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato. A dare supporto ai Vigili del Fuoco sono scesi in campo anche gli agenti del locale comando di polizia Municipale.