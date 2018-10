Paura in mattinata per un principio di incendio in casa a Robbiate.

Principio di incendio

Tutto è successo in una palazzina di via Indipendenza. Sul posto, insieme ai Vigili del Fuoco sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Merate. Da chiarire le cause esatte del rogo ma secondo una prima ipotesi è possibile che a provocare le fiamme sia stato un pentolino dimenticato sul fuoco. I pompieri hanno risolto la situazione prima che i rogo, dal locale cucina, si propagasse anche in altri locali.