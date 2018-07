Vigili del Fuoco all’Unieuro Merate. Un intervento in realtà solo per precauzione, perché pare che l’allarme fumogeno sia partito involontariamente.

Vigili del fuoco all’Unieuro Merate

La chiamata ai Vigili del fuoco è partita attorno alle 14 di quest’oggi. Ma quando la squadra dei pompieri del distaccamento di Merate sono giunti sul posto, al negozio Unieuro di Merate in via Turati, si sono subito resi conto che in realtà il loro intervento non si è reso necessario. L’allarme nebbiogeno del punto vendita è infatti partito involontariamente. Nessuna persona è rimasta intossicata e semplicemente si è dovuto attendere che il fumo si dissipasse dopo aver saturato l’intero negozio.