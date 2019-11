Sono ore di profonda apprensione a Molteno e non solo, si continua a cercare Maria, la giovane scomparsa da giorni. “Siamo in campo per cercare di trovarla – confermano i City Angels di Lecco – ma purtroppo al momento non l’abbiamo incontrata e non abbiamo novità”. Proprio per questo è importante continuare a lanciare un messaggio per condividere l’appello di ricerca.

Ore di apprensione per la giovane scomparsa

Ricordiamo infatti che per l’appello ritrovare la giovane scomparsa arriva da Molteno, in provincia di Lecco, ma al confine con la zona dell’Erbese. Maria manca da casa da martedì scorso, dopo un litigio, e la sua famiglia la cerca disperatamente. L’ultima volta pare sia stata avvistata a Lecco sabato sera, poi più nulla.

“Se qualcuno la vede in giro per favore ci scriva, siamo tutti molto preoccupati” scrivono i familiari sulla foto che hanno pubblicato sui social per rendere ancora più virale la ricerca. L’appello è disponibile sulle pagine di City Angels Lecco e Missing People Italy.

Chiunque avesse informazioni utili per ritrovare Maria è pregato di contattate immediatamente le Forze dell’Ordine attraverso il numero 118 oppure i City Angels di Lecco

Si continua a cercare Maria