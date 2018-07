Nuovo evento violento a Lecco. L’episodio ha richiesto ancora una volta l’intervento dei soccorsi.

L’evento violento si è verificato pochi minuti dopo le 5 in via Como, nei pressi del Polo Territoriale di Lecco. Vittima dell’aggressione un uomo di 56 anni. Sul posto è intervenuta in codice verde la Croce Rossa di Lecco. Il 56enne è stato poi trasportato al Manzoni. Allertati anche i Carabinieri di Lecco.

Malore in strada

I soccorsi sono dovuti intervenire per soccorrere un uomo di 38 anni che ha accusato un malore. L’uomo, che si trovava in via Don Ferraresi, è stato trasportato in codice giallo all’Ospedale di Merate.