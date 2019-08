(Fiume d’acqua a Merate in via Cazzaniga)

Un nubifragio si è abbattuto nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 7 agosto, sul meratese e sul casatese.

Fiumi d’acqua in strada

Da Merate a Casatenovo il maltempo ha colpito con forti raffiche di vento e importanti rovesci di pioggia. In strada, infatti, si sono formati veri e propri fiumi d’acqua che hanno creato non pochi problemi alla circolazione e ovviamente ai residenti dei due paesi. Nella frazione casatese di Rogoredo è stata segnalata anche l’interruzione della corrente per circa mezz’ora durante il potente nubifragio e la frazione rogoredese potrebbe non essere la sola.

Ancora maltempo dopo la frana a Casargo

Il maltempo la fa ancora da padrone, dopo i danni causati nuovamente in Alta Valsassina e in particolare a Casargo. In attesa di ulteriori aggiornamenti, dai primi riscontri nel meratese e casalese il nubifragio sembra aver creato soltanto disagi.