Ennesimo attacco allo Stallazzo. L’ultimo episodio di una interminabile serie di furti e atti vandalici si è consumato questa notte. A scoprire gli ingenti danni sono stati i volontari arrivati al ristoro sull’Adda questa mattina. I malviventi sono riusciti ad entrare all’interno della struttura da una finestra del primo piano. Come per quanto accaduto poco più di tre settimane fa i vandali, una volta entrati, si sono accaniti sul ristoro distruggendo tutto quanto hanno trovato.

Vandali o ladri?

Ancora una volta i volontari si sono ritrovati davanti ad una scena di devastazione. I ladruncoli hanno rovistato ovunque, svuotando per prima cosa il registratore di cassa e poi anche il frigorifero. Per finire i criminali hanno deciso di “festeggiare il colpo2 mangiando sul posto una torta.

Una scena di desolazione che, anche in questo caso come nei precedenti episodi, pare più da ricondurre d un atto vandalico che non ad un furto. I malviventi hanno trovato una via d’accesso dalla finestra del primo piano, a cui sono arrivati utilizzando a mo’ di scala alcuni tavoli posizionati nel cortile esterno. Una volta entrati sono scesi al piano di sotto dove hanno messo in atto la propria opera di distruzione.

Gasparini dice basta

“Questa volta chiudiamo davvero”, è stato il commento a caldo di un delusissimo Luigi Gasparini, presidente di Solleva. A nulla infatti sembra essere servita la giornata di protesta organizzata dai volontari del ristoro nella mattinata di sabato 13 luglio. Nonostante le richieste di aiuto a Enti e Comuni operanti sul territorio al momento la situazione non è cambiata e lo Stallazzo si è ritrovato colpito dai malviventi per l’ennesima volta dall’inizio di questo drammatico 2019.