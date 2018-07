Moto contro camion in via Papa Giovanni XXIII a Santa Maria Hoè. Ad avere la peggio è stato il centauro di 37 anni di età, trasportato in ospedale.

Moto contro camion, ferito un giovane

L’incidente è accaduto alle 15.40 di quest’oggi, mercoledì, in via Papa Giovanni XXIII. Stando alla ricostruzione dei fatti, il camion dell’azienda Colombi Mollificio si trovava al centro della carreggiata in attesa di svoltare in via Don Perego. Mentre l’autotrasportatore iniziava la svolta, però, un 37enne in sella a uno scooter sarebbe sopraggiunto sulla sinistra, finendo contro il mezzo pesante. L’impatto è stato violento e si è temuto il peggio per il giovane, caduto a terra sull’asfalto. Sul posto ambulanza, automedica e Polizia Locale di Colle Brianza, oltre al sindaco Efrem Brambilla che si è precipitato sul posto per accertarsi delle condizioni del centauro. Che è stato trasportato in codice giallo a Lecco. In seguito, sul posto è sopraggiunta anche una pattuglia dei Carabinieri per rilevare il sinistro e accertare, insieme ai vigili, le responsabilità.