Morso alla mano da un cane per strada

Ad essere stato morso alla mano da un cane, intorno alle 12.40 di oggi, è un ragazzo di 24 anni. Il giovane si trovava per strada a Robbiate, in via don Sebastiano Colleoni, quando ad un certo punto è stato azzannato. Subito sono stati allertati i Carabinieri della Compagnia di Merate e la Croce Rossa di Olgiate Molgora, che ha trasportato il ferito all’ospedale di Merate in codice verde.