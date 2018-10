Mistero a Como: emergono nuovi dettagli sulla morte dell’uomo di colore, il cui corpo – come riporta GiornalediComo.it – è stato ritrovato ieri, giovedì 11 ottobre 2018, nei boschi di Tavernola.

Mistero a Como: la morte causata da un colpo alla testa

Proseguono le indagini della Squadra mobile della Questura di Como per scoprire cosa sia accaduto all’uomo ritrovato ieri nei boschi di Tavernola che circondano il centro migranti dei Salesiani in via Conciliazione.

Il cadavere dell’uomo, uno straniero di colore, è stato ritrovato del tutto casualmente da un passante ed era già in stato di decomposizione. Una morte quindi avvenuta diverse settimane fa e su cui al momento Squadra Mobile e Procura stanno indagando per omicidio.

