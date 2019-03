Ministro Salvini contro don Giorgio de Capitani: oggi, mercoledì 27 marzo 2019, si svolgerà un incontro in Tribunale a Lecco. I legali del sacerdote del La Valletta e del leader del Carroccio e Ministro dell’Interno si troveranno infatti davanti al giudice Nora Passoni. L’obiettivo, secondo quanto annunciato dal religioso, è quello di fissare una data per la testimonianza in aula di Matteo Salvini che ha querelato don De Capitani.

Salvini contro don Giorgio

Un processo, quello per diffamazione intentato da Salvini, iniziato da tempo, ma che è stato più volte rimandato proprio perchè il leader della Lega non si è ancora presentato in aula.

LEGGI ANCHE Salvini sposta l’udienza, don Giorgio lo attacca

“Fuori i leghisti dalle chiese”

La vicenda giudiziaria non è l’unica che vede il politico e il religioso contrapposti. Lo scorso anno si erano scatenate fortissime polemiche dopo un intervento di don Giorgio alla trasmissione di Radio 24 La Zanzara. “Salvini si dice cristiano, ma è un blasfemo. Bisogna scatenare una guerra civile, bisogna mandare via i barbari dall’Italia, i razzisti. Fuori. Che vadano dove vogliono andare. Ma non in Italia. Una nazione che è sempre stata civile. Oggi abbiamo la disumanità, il Male. Certo tutti diciamo che esiste solo una razza, la razza umana. Tranne alcuni che non appartengono a questa razza umana. che sono i leghisti, che sono barbari. Salvini in primis” aveva affermato il sacerdote. Scatenando per altro numerosi commenti di indignazione da parte dei leghisti del territorio, ma non solo.